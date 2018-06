Yrittäjä, yritysjohtaja ja ay-pomo kertovat, miten he aikovat viettää lomaa – ”Puhelimeen vastaan, jos numero on tuttu”

Taloussanomat

Yrittäjä, yritysjohtaja ja ay-pomo kertovat, miten he aikovat viettää lomaa – ”Puhelimeen vastaan, jos numero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mielelläni haluaisin päästä sellaiseen paikkaan, että meiliä ei tulisi luettua pitempään aikaan.

Pankkipomo seuraa talousasioita aina





”Fustra vaatii keskittymistä”





Lomallani nautin siitä, että muutoin kovin täysi kalenterini on melkein tyhjä, se on minulle melkoista luksusta.