Yksinkertainen tarra paransi vanhusten hoitoa – näin Toyotan oppeja sovelletaan Suomessa

Tekniikka ei enää sanele lasten siirtoa teho-osastolta

Tarra lääkekaappiin toi aikaa vanhuksille

Terveen järjen käyttöä

Ylhäältä alas johtaminen ei tue muutosta