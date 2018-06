Taloussanomat

VM haluaa tiukemmat säännöt virtuaalivaluutoille

Virtuaalivaluuttoja on hyödynnetty laajasti rikollisessa toiminnassa. Niihin on liitetty muun muassa korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski.

Valtiovarainministeriö haluaa tiukemmat säännöt virtuaalivaluutoille. Niiden sääntelyä koskevat lakiluonnokset lähtivät torstaina lausuntokierrokselle.Virtuaalivaluutan tarjoajat eivät kuulu rahanpesulainsäädännön piiriin. Tämä on hankaloittanut viranomaisten mahdollisuuksia selvittää virtuaalivaluuttoihin kytkeytyviä rikoksia.Virtuaalivaluuttoja on hyödynnetty laajasti rikollisessa toiminnassa. Niihin on liitetty muun muassa korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski.Ehdotuksen mukaan virtuaalivaluuttojen tarjoajien tulisi jatkossa tunnistaa asiakkaansa. Virtuaalivaluuttojen vaihtopaikkojen ja liikkeeseenlaskijoiden olisi myös rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin.Lainsäädännöllä saatetaan kansallisesti voimaan EU:n rahanpesudirektiivin muutos.