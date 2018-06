Taloussanomat

Oululaisyritys pestasi 59-vuotiaan työttömän Hannun – hän on nyt 66-vuotias ja käy vieläkin töissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppia ikä kaikki





Edellinen taantuma oli kaikista pahin

Tämän viimeisen taantuman aikana työnhaku sitä vastoin muuttui ihan ylivoimaisen vaikeaksi.

Hiljaisen tiedon merkitys

Urani alussa hyödyin runsaasti vanhempien ja kokeneempien työntekijöiden tiedoista.

Myytti työstäkieltäytyjistä

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005626015.html

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005627041.html