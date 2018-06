Taloussanomat

Suomi irtisanoo verosopimuksensa Portugalin kanssa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi irtisanoo verosopimuksensa Portugalin kanssa, kertoo valtiovarainministeriö (VM). Verosopimus irtisanotaan huomenna.Päätöksen seurauksena Suomi pystyy tulevaisuudessa verottamaan Portugalissa asuvien suomalaisten yksityisiä eläkkeitä.VM:n mukaan Portugalin verosopimus ei vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa, koska se rajoittaa Suomen oikeutta verottaa Portugaliin maksettuja yksityisiä eläkkeitä.Irtisanottava verosopimus on peräisin vuodelta 1970. Irtisanomalla sopimuksen ennen kesäkuun loppua Suomi varmistaa, että sen soveltaminen loppuu vuodenvaihteessa.Maat ovat allekirjoittaneet uuden verosopimuksen marraskuussa 2016, mutta sopimusta ei ole hyväksytty Portugalin parlamentissa.Jos Portugali hyväksyy uuden verosopimuksen marraskuun loppuun mennessä, se ehtii tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Siinä tapauksessa Portugalissa asuvien eläkkeiden verotus muuttuu siirtymäajan jälkeen vuonna 2022.Vaihtoehtona on, että Portugali ei hyväksy uutta verosopimusta marraskuun loppuun mennessä. Tällöin maiden välillä on sopimukseton tila ensi vuoden alusta, ja eläkkeiden verotus muuttuu jo ensi vuonna.