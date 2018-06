Taloussanomat

Jan Hurrin kommentti: Marx ei ollut täysin väärässä

K

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Singer itse

Vastaus

kapitalistinen talousmalli rikastuttaa tuotantovälineet (pääoman) omistavaa porvaristoa (kapitalisteja) ja köyhdyttää näiden riistämää työväestöä (proletariaattia), kunnes

kapitalistisen mallin kilpailu ajaa kasvavan osan kapitalisteistakin konkurssien kautta osaksi proletariaattia ja keskittää pääomaa yhä harvempien monopolien käsiin, kunnes

palkkakilpailusta ja työttömyydestä alati köyhtyvän proletariaatin mitta tulee täyteen, se kumoaa vallankumouksessa kapitalistien riistovallan ja ottaa tuotantovälineet työväestön valtaan, ja

kapitalismi talousmallina luhistuu ja tilalle nousee valtiona toimiva sosialismi, josta jalostuu ilman valtiotakin toimiva proletariaatin suoraan hallitsema kommunismi, jossa

kukin osallistuu tuotantoon kykyjensä mukaan ja kukin saa tuotannon hedelmiä tarpeidensa mukaan, ja kaikki ovat vapaita ja keskenään tasa-arvoisia.

Toki Marx