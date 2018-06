Taloussanomat

Joka kymmenes eläkeläinen vakavissa talousvaikeuksissa – karsivat jopa lääkehoitoa: ”Samat vaatteet 20 vuotta”

Tuoreen tutkimuksen mukaan puolella eläkeläisistä on jonkin verran toimeentulovaikeuksia.

Puolet tyytyväisiä tuloihinsa

Eläketurvakeskuksen tuoreessa kyselytutkimuksessa puolet eläkeläisistä kertoo, että heillä on jonkinasteisia vaikeuksia tavanomaisten menojen kattamisessa.Eläkeläisistä lähes kymmenesosa kertoi kokevansa vakavia toimeentulovaikeuksia. Osa kertoi karsineensa myös välttämättömistä menoista kuten lääkkeistä ja terveydenhoidosta.– Eläke on niin pieni, että en saa ostettua vaatteita. Samat vaatteet 20 vuotta. Rahat ei oikein riitä ruokaan. Onneksi saan joskus ruoka-avustusta eräältä kauppiaalta, kirjoitti 70-vuotias naisvastaaja.ETK:n mukaan erityisesti pienituloiset, työkyvyttömät ja yksinasuvat eläkeläiset kokevat merkittäviä toimeentulovaikeuksia. Kolmasosa vastaajista kertoo, ettei heille jää rahaa välttämättömien menojen jälkeen.Kyselyssä puolet eläkeläisistä on kohtalaisen tyytyväisiä toimeentuloonsa. Kahdella kolmasosalla jää rahaa käyttöön välttämättömyysmenojen jälkeen, ja noin 40 prosenttia kykenee säästämään tuloistaan. Lisäksi joka viides eläkeläinen ilmoittaa tukevansa läheisiään taloudellisesti.– Eläketulo riittää, kun pitää menot kohtuullisena ja yrittää säästää jonkin verran taloyhtiön remonttia varten, vastasi 80-vuotias nainen.Syksyllä 2017 tehtyyn ETK:n kyselyyn vastasi lähes 3 000 eläkeläistä. Vastaajat olivat 55–85-vuotiaita vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä.Riittääkö eläkkeesi? Keskustele!