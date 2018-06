Taloussanomat

Helsinki haluaa päästä kiinalaisturistin mobiilikukkarolle: Tencentin sovellus yrittäjien avuksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MyHelsinki-sovellus on Tencentin pilottikokeilu

Tencentin maksupalvelun välittää Suomessa Avaintec