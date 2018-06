Palkka jopa 5000–7000 e/kk ja kysyntää riittää – Tee testi: olisiko sinusta koodariksi?

Taloussanomat

<section><h2>Olisiko sinusta koodariksi? Testaa, pääsisitkö sisään ammattikorkeakouluun!</h2><p><p>Ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn valtakunnallisessa valintakokeessa mitataan sekä loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun että luetun ymmärtämisen taitoja. Koetilaisuus kestää 1,5 tuntia ja käytännössä se tarkoittaa, että loogisen ajattelun kokeen tekemiseen on käytettävissä noin tunti ja aineistokokeen tekemiseen noin puoli tuntia.</p><p><br></p><p>Tässä testissä esillä on vain loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun osio.</p><p><br></p><p>Koetilaisuus alkaa ja kysymyspaperit saa kääntää, kun painat Aloita! Jäljellä olevan ajan näet testin ylälaidasta. Laskinta et saa käyttää, mutta suttupaperia saat. Onnea matkaan!</p></p></section><section><h2>Tehtävä B.1</h2><p><p>Tubettajat Laura, Anton ja Heta viettävät tubetusaikaa Hetan mökillä. Jokaisella kolmesta on keskenään eri määrä energiajuomatölkkejä, yhteensä 54 kappaletta. Kolmikko alkaa huvin vuoksi jakaa tölkkejään uudelleen seuraavasti:</p><p><br></p><p>Ensin Laura antaa neljäsosan tölkeistään Antonille.</p><p>Sen jälkeen Anton antaa puolet sen hetkisistä tölkeistään Hetalle.</p><p>Lopuksi Heta antaa kolmasosan sen hetkisistä tölkeistään Lauralle.</p><p><br></p><p>Edellisten siirtymien jälkeen jokaisella on tasan 18 tölkkiä. Montako tölkkiä kullakin oli ennen siirtelyjen alkamista?</p></p></section><section><h3>Tehtävä B.2</h3><p><p>Teollisuuslaitoksen hihnakuljettimen ohjauslaitteessa on aseteltu rinkiin viisi kytkintä (A,B,C,D,E), joista jokaisella on kaksi mahdollista asentoa, ON (1) ja OFF (0). Kaikkien kytkimien asentoa voidaan kääntää käsin yksi kerrallaan ja kun näin tehdään, kumpikin käännettävän kytkimen vieressä oleva kytkin kääntyy myös. Jos siis esimerkiksi kytkin A käännetään toiseen asentoon, kytkimet E ja B kääntyvät myös (ks. kuva).</p><p><br></p><p>Alussa kaikki kytkimet ovat asennossa ON (1). Missä asennossa kukin kytkin on viimeisen käännön jälkeen, kun kytkimiä käännetään käsin yksi kerrallaan seuraavassa järjestyksessä: A, C, B, C, E, A?</p></p></section><section><h3>Tehtävä B.4</h3><p><p>Tietopalveluyrityksessä tarvitaan asiakkaiden käyttöön (tuotantokäyttö) yhtäaikaisesti kolme suurta palvelintietokonetta. Palvelintietokoneiden vikaantuessa koneen vaihtaminen täytyy tapahtua hyvin nopeasti. Tästä syystä yrityksellä on koko ajan käyttövalmiina kaksi varapalvelinta.</p><p> </p><p>Yritys haluaa kuormittaa kaikkia palvelinkoneitaan tasaisesti siten, että pitkällä aikavälillä kaikkia viittä konetta käytetään tuotantokäytössä täsmälleen yhtä paljon. Tästä johtuen joka viikko pisimpään varakoneena ollut palvelin vaihdetaan sillä hetkellä pisimpään toiminnassa olleen tuotantokoneen tilalle. </p><p><br></p><p>Palvelin poistetaan kokonaan käytöstä sen oltua yhteensä 900 vuorokautta (30 kk) tuotantokäytössä ja tilalle ostetaan tällöin uusi. Kuinka monta vuorokautta yritys kokonaisuudessaan käyttää kutakin palvelinta tuotanto- ja varakoneena? </p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.5</h3><p><p>Määritellään laskuoperaattorit & ja ? seuraavasti:</p><p><br></p><p>A & B = A*B - B</p><p>A ? B = (3*B) & A</p><p><br></p><p>Sulkumerkeillä (), kerto- (*) ja vähennyslaskuoperaattoreilla (-) sekä yhtäsuuruusmerkillä (=) on normaali matemaattinen merkitys ja laskujärjestys. Muilla kuin perinteisillä operaattoreilla laskujärjestys on vasemmalta oikealle.</p><p><br></p><p>Laske lausekkeen (2 & 4) ? 5 arvo</p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.6</h3><p><p>Markkinointitoimiston tavanomainen tuotantoprosessi koostuu kuudesta eri vaiheesta A,B,C,D, E ja F, joista kunkin tekeminen sitoo kerrallaan aina yhden henkilön. Henkilö voi samanaikaisesti tehdä vain yhtä tehtävää ja yhtä tehtävää voi tehdä vain yksi henkilö kerrallaan. Aloitetun työn keskeyttäminen tai tekijän vaihtaminen kesken tehtävän ei ole mahdollista. Tehtäviä voidaan kuitenkin tehdä missä järjestyksessä vain ja myös yhtä aikaa.</p><p><br></p><p>Kesälomien aikaan paikalla on vain yksi vakituinen työntekijä ja yksi harjoittelija, jolla kuluu työhön aina 50% enemmän aikaa kuin vakituisella työntekijällä. Vakituisella työntekijällä tehtäviin C ja B kuluisi yksi tunti, tehtäviin D ja F kaksi tuntia ja tehtäviin A ja E kolme tuntia.</p><p><br></p><p>Jos urakka aloitetaan aamulla kello 8:00 ja kumpikin työntekijä pitää kaksi puolen tunnin taukoa ennen klo 14:00, niin milloin aikaisintaan koko urakka on valmis?</p><p><br></p><p>[Esitä vastauksesi kellonaikana XX:XX]</p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.8</h3><p><p>Useissa numerojonoissa (pankin tilinumero, Sim-kortin sarjanumero j.n.e.) jonon viimeisenä merkkinä on tarkiste. Luhnin moduuli 10 on paljon käytetty menetelmä tarkisteen laskemiseksi. Sen laskenta tehdään seuraavasti:</p><p><br></p><p>1. Numerojonossa tarkisteen edessä olevat numerot kerrotaan oikealta vasemmalle luvuilla 2, 1, 2, 1, 2, 1,...</p><p>2. Aina, jos tulo on kaksinumeroinen, niin tulosta vähennetään 9</p><p>3. Saadut tulot lasketaan yhteen</p><p>4. Tarkiste on numero, joka tulojen summaan on lisättävä, jotta tulos olisi tasan jaollinen kymmenellä</p><p><br></p><p>Esimerkiksi Visa-kortin numerossa 780412 355T tarkisteen T arvo on 7.</p><p><br></p><p>Laske numerojonolle 361507 388<strong>T</strong> tarkisteen <strong>T</strong> arvo yllä annetulla menetelmällä.</p><p><br></p><p>[Esitä vastauksesi numerona, älä numeraalina ts. kirjaimin]</p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.9</h3><p><p>Liisa huomasi työpaikallaan, että hänen tietokoneensa oli sammutettu sillä välin kun hän kävi lounaalla. Valitettavasti sammuttaminen oli tuhonnut Liisan aamupäivän työn.</p><p><br></p><p>Liisan työpisteen lähistöllä seisoskeli viisi miespuolista työkaveria, ja Liisa oli varma, että joku heistä viidestä oli sammuttanut virran Liisan koneesta. Liisa meni miesten luo ja antoi näille ovelat ohjeet:</p><p><br></p><p>”Joku teistä on ilmeisesti syypää töitteni hävittämiseen. Pyydän, että jokainen teistä antaa minulle kaksi lausuntoa, joista toinen on totta ja toinen valhetta. Ehkä pystyn päättelemään lausunnoista todellisen tekijän, mutta jos en pysty niin annan asian olla.”</p><p><br></p><p>Miehet pitivät ehtoja reiluina ja lausuntoja alkoikin tulla: </p><p><br></p><p>Pekka sanoi: ”Kalle on syytön” ja ”Alpo on syyllinen”</p><p>Tuomas sanoi: ”Kalle on syyllinen” ja ”Alpo ei ole syyllinen”</p><p>Kalle sanoi: “Se oli Pekka” ja “Ei se Erkki ainakaan ollut”</p><p>Alpo sanoi: ”Erkki se oli” ja ”Pekka on viaton”</p><p>Erkki sanoi: “Se oli Tuomas” ja “Se oli Alpo”</p><p><br></p><p>Liisa pystyi päättelemään lausuntojen perusteella todellisen syypään. Kuka hän oli?</p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.10</h3><p><p>Algoritmissa, joka kuvaa tietokoneohjelman toimintaa, merkintä := tarkoittaa luvun sijoittamista muuttujan arvoksi (esim. ”A := 3” tarkoittaa, että muuttujan A arvoksi sijoitetaan luku 3) ja merkintä</p><p><br></p><p>while (ehto)</p><p> toistettavat lauseet</p><p>endwhile</p><p><br></p><p>tarkoittaa, että while – endwhile -merkintöjen välissä olevia lauseita toistetaan niin kauan kuin ehto pitää paikkansa.</p><p><br></p><p>Mikä on viimeinen luku, joka tulostuu seuraavan käskysarjan toiminnan seurauksena?</p><p><br></p><p>n := 0</p><p>i := 1</p><p>y := 2</p><p>while (n<4)</p><p> i := i + 1</p><p> y := y * i</p><p> tulosta y</p><p> n := n + 1</p><p>endwhile</p><p><br></p><p>[Toim. huom. Esitä vastauksesi numerona]</p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.11</h3><p><p>Kirjainsymboleilla A, B, C, …, H, I, J merkataan kullakin jotakin numeroista 0 – 9 ja jokaiselle numerolla on yksi kirjainvastine. Jos epäyhtälö</p><p> </p><p> D∙G∙A≤G</p><p><br></p><p>pitää paikkansa ja A = 5, mikä on G:n pienin mahdollinen arvo? </p><p><br></p><p>[Toim. huom. Esitä vastauksesi numerona]</p><p><br></p></p></section><section><h3>Tehtävä B.13</h3><p><p>Paul and Pauline are students, but they sometimes work washing dishes in a local hotel at weekends. One Saturday afternoon, during a conference lunch with 100 participants, Pauline decided to entertain herself by measuring her working speed, while trying to finish her tasks as fast as she could. She expected to be ready in 30 minutes, but was a bit disappointed as it took her exactly 40 minutes to wash all the 100 plates that were used.</p><p><br></p><p>In the evening, Paul joined Pauline in the kitchen for the official conference banquet. Extra work force was welcome as the conference participants were now accompanied by their spouses and some special quests. Pauline also challenged Paul to do his best and by them both together, working at separate sinks, it now took only one hour to wash all the 200 plates, even though Pauline was working with the same speed as during the lunch time. </p><p><br></p><p>On Sunday’s final lunch of the conference, it was Paul’s turn to work alone in the kitchen as Pauline stayed at home studying for an exam. He started to wash the 100 plates at 12:30. If his speed was the same as it was on Saturday evening, when could he expect to finish his job?</p><p><br></p><p>[N.B. Present your answer in 24-hour format, eg. 12:00]</p><p><br></p></p></section><section></section><section></section>