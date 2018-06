Taloussanomat

Näin sijoitat kuin Suomen rikkaimmat – yksi merkittävä ero yhtiöissä





Rikkaat säästävät, köyhemmät kuluttavat

Varallisuuserot ovat kasvaneet jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan

Joku ehkä miettii, miten tuohon joukkoon voisi päästä. Vastaus ei ole asunnon ostaminen arvonnousun toivossa, kuten joskus oli tapana. Asuntojen arvot ovat jo pitkään polkeneet paikoillaan.Rikkaiden kerhoon pääsee tätä nykyä sijoittamalla listaamattomaan yhtiöön. Varakkaimpien kotitalouksien omaisuudesta hieman alle puolet on rahoitusvarallisuutta ja siitä merkittävä osa on listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuutta.Listaamattomiin yhtiöihin sijoittaminen ei kuitenkaan ole erityisen halpaa. On oltava valmiiksi rahoissaan, jotta homma toimisi. Harva on, sillä suomalaisista kotitalouksista valtaosan varallisuus koostuu enimmäkseen kiinteästä omaisuudesta, kuten autoista ja omistusasunnoista.Tällainen omaisuus ei nykypäivänä ole kovinkaan tuottavaa. Varakkaat kotitaloudet eroavat vähävaraisemmista juuri sillä, että heidän omaisuutensa on tuottavaa.Toinen tekijä, mikä erottaa rikkaat kotitaloudet köyhemmistä, on säästämisaste. Mitä varakkaammasta kotitaloudesta on kyse, sitä korkeampi on sen säästämisaste.Suurin osa tavallisista suomalaisista kuitenkin elää niin sanotusti kädestä suuhun.Suomalaisten kotitalouksien säästämisaste alkoi laskea jo vuonna 2010 ja syksystä 2014 lähtien se on ollut negatiivinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useimpien kotitalouksien menot ovat suuremmat kuin tulot.Ihmiset joko realisoivat varallisuuttaan tai ottavat velkaa rahoittaakseen kulutuksen. Vähävaraisimmissa kotitalouksissa velat ylittivät varat.Varallisuuserot olivat kasvaneet jonkin verran vuodesta 2013, kun Tilastokeskus edellisen kerran julkaisi tietoja suomalaisten varallisuudesta. Tässä tiedossa ei sinänsä ollut mitään yllättävää. Se ainoastaan kertoo, ettei mikään ole juuri muuttunut aiemmasta.Rikkaimpien osuus nettovarallisuudesta ei ole kasvanut vain vuodesta 2013 eikä edes vuodesta 1994, vaan oikeastaan jo vuodesta 1987 asti.Rikkaimman yhden prosentin ja seuraavien neljän prosentin keskimääräinen varallisuus nelin- ja kolminkertaistui vuodesta 1987 vuoteen 2013. Alimmassa 90 prosentissa varallisuuden kasvu taas oli varsin vaatimatonta.Jos tällaista varallisuuserojen kasvua haluttaisiin hillitä, se tapahtuisi kajoamalla rikkaimman kymmeneksen rahakoneeseen: listaamattomiin yhtiöihin ja niiden jakamiin osinkoihin.Listaamattomien yhtiöiden jakamat osingot nimittäin ovat 75-prosenttisesti verovapaita, jos niiden osuus on korkeintaan kahdeksan prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta.Osinkoverotuksen remonttia erityisesti listaamattomien yritysten osalta onkin ehdotettu useasti. Esityksiä on tullut niin valtiovarainministeriön asiantuntijoilta kuin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ekonomisteilta.Toistaiseksi mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Tältä pohjalta voi olettaa, että varallisuuserot ovat kasvaneet jälleen, kun Tilastokeskus seuraavan kerran julkaisee tietoja suomalaisten varallisuudesta.