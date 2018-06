Taloussanomat

SAK:n Eloranta puolustaa Kojamon roimaa hallituspalkkioiden korotusta: ”Nyt tehtiin kokonaisremontti”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sato on maksanut paljon enemmän

Hallituksesta halutaan houkutteleva

Palkkiota ei sidota henkilöön