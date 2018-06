Taloussanomat

Sähkön siirtohinnat nousivat taas – katso, miten 77 yhtiötä laskuttaa eri puolilla Suomea

Korotuksia vuodenvaihteesta lähtien

Miljardien investoinnit vielä edessä





Siirtohintojen korotus voi olla maksimissaan 15 prosenttia.

Caruna taipui alentamaan maksuja