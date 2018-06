Taloussanomat

Viinimatka Italiaan, Mondeo-miehet, iskelmäfestarit... – tulot eivät kerro, mihin luokkaan kuulut

Koulutus ja työ määräävät yhteiskuntaluokan jo nuorena

Voiko keskiluokkaisempaa olla, kuin viininmaistelumatka Italiaan!

Suurin kuilu alemman ja ylemmän keskiluokan välillä

Britanniassa on nämä Mondeo-miehet. Heillä on sosiaalinen paine samaistua paremmin pärjääviin.

Yläluokan ei tarvitse leveillä

Eliitti on luokkien yläpuolella. Heillä on varaa olla yksilöllisiä.