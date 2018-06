Taloussanomat

Selvitys paljasti: 59 % salaattibaareista taarasi väärin – ”Huimaa kilohintaa muovista ja pahvista”

Kuluttajaliitto on testannut yli 30 kaupan salaattibaarin punnituskäytännön. Kuluttajaliiton selvitys paljasti, että kauppojen punnituskäytännöistä löytyy selviä eroja, vaikka ohjeistus on selkeä.Liiton mukaan 59 prosenttia kaupoista oli taarannut liian vähän, taara puuttui kokonaan tai vaaka näytti muuten väärin. 41 prosenttia selvitykseen valikoituneista kaupoista oli taarannut vaakansa oikein, jolloin kuluttaja maksaa vain ostamastaan salaatista kuten ohjeistuksen mukaan pitääkin.Kuluttajaliiton tiedotteessa kerrotaan, että mittauslaitelain mukaan irtotavaraa punnittaessa kaupan vaa’assa on käytettävä ennakkoon asetettua taaraa eli pakkausmateriaalin paino on poistettava mittaustuloksesta. Ilmoitettu kilohinta tulee siis laskuttaa ainoastaan sisällöstä, eli salaattibaarin tuotteista.Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ohjeen mukaan kullekin pakkauskoolle tulee asettaa oma taara tai käyttää taarapainona painavimman pakkauksen taarapainoa. Rasian kansi sisällytetään taarapainoon, joten salaatti siis punnitaan rasian ja kannen kanssa.– Tukesin ohjeistuksen edellyttämää käytäntöä ei noudatettu läheskään kaikissa Kuluttajaliiton selvitykseen valikoituneissa kaupoissa. Rasiasta laskuttaminen voi tuntua pikkuasialta, mutta salaattibaarien kilohinnat ovat usein korkeita ja salaattibaarissa usein piipahtava kuluttaja maksaakin huimaa kilohintaa myös pahvista ja muovista, tiedotteessa todetaan.Tukesin mukaan kauppias voi halutessaan hinnoitella pakkausmateriaalin erikseen, mutta ei laskuttaa tuotetta bruttopainon perusteella. Rasioista voi siis veloittaa, mutta ei salaatin kilohinnan perusteella, tiedotteessa huomautetaan.– Toki voidaan kysyä, miksei kuluttaja voisi maksaa rasiastakin. Salaattirasia on kertakäyttöjätettä, jonka käyttöä tulisi välttää ekologisistakin syistä. Evira on linjannut, että irtotuotteita voi myydä myös asiakkaan omaan rasiaan.