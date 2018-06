Taloussanomat

Pohjoismaiset pankit suunnittelevat yhteisyritystä kehittämään asiakkaiden tuntemisprosessia

Pohjoismaiset suurpankit DNB, Danske Bank, Nordea, Svenska Handelsbanken ja Skandinaviska Enskilda Banken ovat päättäneet aloittaa yhdessä hankkeen, jonka tarkoituksena on perustaa pohjoismainen yhteisyritys tukemaan asiakkaiden tuntemisprosessia (KYC).Pankkien tiedotteen mukaan yritys palvelisi alkuvaiheessa suuria ja keskikokoisia pohjoismaisia yrityksiä.Yhteisyrityksen tarkoituksena on kehittää Pohjoismaihin yhteinen KYC-infrastruktuuri.– Koska pankkeihin kohdistuu jatkuvasti uusia asiakkaan tuntemiseen liittyviä säännöksiä ja vaatimuksia, tarvitaan yhteinen tehokas ja tarkka järjestelmä, joka palvelee sekä asiakkaita, pankkeja että yhteiskuntaa, pankit perustelevat tiedotteessaan.Yhteisyritys tulee olemaan perustajapankkien omistuksessa, mutta suunnitelmissa on, että se tarjoaa palveluita myös kolmansille osapuolille.Hankkeen tavoitteena on edistää tervettä taloudellista toimintaympäristöä, torjua talousrikollisuutta sekä suojella asiakkaita ja yhteiskuntaa.Yhteisyrityksen perustaminen edellyttää Euroopan komission yrityskauppojen valvontasäädösten mukaisen hyväksynnän. Pankit arvioivat, että yritys perustetaan näillä näkymin kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.