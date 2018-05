Taloussanomat

Kuluttajien luottamus heikentyi Ruotsissa jo seitsemättä kuukautta peräkkäin

Teollisuuden luottamus odotettua parempi

Ruotsalaiskuluttajien talousluottamus on tässä kuussa heikentynyt seitsemättä kuukautta peräkkäin ja painunut alle pitkän aikavälin keskitason.Konjunkturinstitutetin tänään julkistamassa toukokuun luottamusbarometrissa kuluttajien luottamusindikaattori laski 98,5 pisteeseen huhtikuun 100,5 pisteestä. Konjunkturinstitutet tarkisti huhtikuun lukua ylös aiemmin ilmoittamastaan 100,3 pisteestä.Ekonomistit olivat SME Direktin kokoamassa ennusteessa odottaneet luottamusluvun nousevan keskimäärin 100,4 pisteeseen.Kotitalouksien luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on 100.Inflaatio-odotukset ovat nousseet kuluttajien odottaessa 12 kuukauden päähän keskimäärin 3,1 prosentin inflaatiota. Odotukset ovat hiljalleen nousseet, sillä huhti- ja maaliskuussa odotus oli 2,9 prosenttia. Helmikuussa arvio oli 2,8 prosenttia ja tammikuussa 2,6 prosenttia.Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva Konjunkturinstitutet haastattelee luottamusindikaattoria varten puoltatoistatuhatta kotitaloutta aina kuun alkupuoliskolla. Luottamusindikaattori on osa Ruotsin virallista tilastoa.Myös Ruotsin teollisuuden luottamus heikentyi, mutta muutos jäi odotettua pienemmäksi. Luottamusbarometrin kokoavan Konjunkturinstitutetin mukaan yritykset ovat tyytyäväisiä varastotasoihin ja suunnittelevat lähikuukausille tuotannon kasvattamista.Konjunkturinstitutetin tänään julkistamassa toukokuun luottamusbarometrissa teollisuuden luottamusindikaattori laski 118,6 pisteeseen huhtikuun 130,2 pisteestä. Tutkimuslaitos tarkisti viime kuun lukemaa alas aiemmin ilmoittamastaan 120,3 pisteestä.SME Direktin kokoamassa ennusteessa ekonomistit ennakoivat toukokuulle keskimäärin 116,7 pisteen lukemaa.Konjunkturinstitutetin mukaan teollisuuden luottamusindikaattori on edelleen erittäin vahvalla tasolla.Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on 100. Indikaattoria tarkistetaan kuukausittain aikasarjojen kausitasoittamisen yhteydessä.Teollisuuden luottamusindikaattori perustuu valtiovarainministeriön alaisuudessa toimivan Konjunkturinstitutetin runsaalle 6000 yritykselle kuukausittain tekemään kyselyyn. Neljä kertaa vuodessa kysely on tavanomaista laajempi.