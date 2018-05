Taloussanomat

Aktia piti ennusteensa talouskasvusta ennallaan – ”Monet asiat voivat hämärtää näkymiä nopeasti”

Viime vuoden rauhallisen ja hyvän kasvun jälkeen tämän vuoden alku on osoittautunut Aktian mukaan huomattavasti rauhattomammaksi ja volatiilimmaksi.

