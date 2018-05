Taloussanomat

Talonrakentajien aikataulut paukkuvat jopa viikkoja pääkaupunkiseudulla – syynä erikoinen pullonkaula

Rakennusbuumi ja kesä ruuhkauttavat

Sähköposti on pullonkaula

Jono saattaa lyhetä portaalin avulla