Tässä on Suomen kovin mökkikunta: Yhtä vakituista asuntoa kohti yli kuusi mökkiä

Mökkirakentaminen hidastunut

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kaikkiaan 507 200 kesämökkiä.Eniten mökkejä oli Kuopiossa, jossa oli 10 800 mökkiä. Seuraavaksi eniten kesämökkejä oli Mikkelissä, Paraisilla, Lohjalla ja Savonlinnassa.Tilastokeskuksen tiedot kuvaavat kesämökkien määriä uusimman kuntaluokituksen mukaan.Jos mökkitiheyttä kuvataan vertaamalla kesämökkien määrää vakinaisesti asuttujen asuntojen määrään, mökikkäimpiin kuntiin nousevat Tilastokeskuksen mukaan väestömäärältään suhteellisen pienet paikkakunnat, joissa on paljon kesämökkejä.Tilastokeskuksen Taloussanomille tekemän laskelman mukaan eniten mökkejä suhteessa vakinaisesti asuttujen asuntojen määrään on Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Kustavissa. Siellä kesämökkejä on 3 109 ja vakinaisesti asuttuja asuntoja noin 490.Toiseksi eniten kesämökkejä on vakinaisesti asuttuihin asuntoihin nähden Saimaan rannalla sijaitsevassa Puumalassa ja kolmanneksi eniten Ahvenanmaan Vårdössä.65 kunnassa oli viime vuonna enemmän mökkejä kuin vakinaisesti asuttuja asuntoja. Tällaisia mökkimäärältään suuria kuntia olivat muun muassa Parainen, Mäntyharju, Kemiönsaari ja Pälkäne.Tilastokeskuksen mukaan vuodesta 2000 mökkienemmistöisten kuntien määrä on lisääntynyt noin kolmellakymmenellä, kun tilannetta verrataan käyttämällä samaa vuoden 2018 kuntajakoa.Mökkien määrä on kasvanut nopeimmin 1980-luvulla. Vuonna 1990 mökkejä oli liki 370 000, mikä on 46 prosenttia enemmän kuin vuonna 1980.Kesämökkirakentaminen on hidastunut jatkuvasti 1990-luvun alkuvuosien rakennustahtiin verrattuna. Kun 1990-luvun alussa valmistui vuosittain noin 8 000 uutta kesämökkiä, niin viime vuosina rakentamisvauhti on ollut noin puolet tästä.Viime vuoden rakennuskannassa on uusia, vuonna 2017 rakennettuja vapaa-ajan asuinrakennuksia muutama tuhat. Edellisenä vuonna uudisrakennusten määrä oli 3 000. Eniten uusia mökkejä rakennettiin Lappiin, Etelä-Savoon ja Varsinais-Suomeen.