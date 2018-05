Taloussanomat

Iso muutos tuli voimaan tänään – taloyhtiöt ymmällään: miten käy saunavuorolistojen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Mistä isännöitsijän kanssa kuuluu sopia asetukseen liittyen ja pitääkö siitä maksaa?

2. Mitä tehdä saunavuorolistoille ja nimitauluille?

3. Saako puheenjohtaja säilyttää tietokoneellaan asukkaista sähköpostilistaa?

4. Kuinka kauan tietoja saa säilyttää?

5. Pitääkö taloyhtiöllä olla tietosuojavastaava?