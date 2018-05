Taloussanomat

Näillä aloilla on pulaa tekijöistä – muutamilla aloilla tekijöistä on ylitarjontaa

Esimerkiksi rakennusalalla on Oikotien mukaan tarjolla enemmän työpaikkoja kuin kysyntää koko Suomessa. It-alan paikkoja on tarjolla kysyntää enemmän Uudellamaalla ja Jyväskylän seudulla, kun taas Lapin alueella on pula hotelli- ja ravintola-alan työntekijöistä.Koulutus- ja opetustehtäviin sekä muun muassa markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtäviin haetaan koko maassa keskimääräistä enemmän suhteessa avoimiin tehtäviin, Oikotien tiedotteessa kerrotaan.Toimistotyöstä sekä julkishallinnon työpaikoista ja järjestötyöstä on myös enemmän kysyntää kuin tarjontaa.Oikotien mukaan muutamilla aloilla, kuten logistiikan tehtävissä, kysyntä ja tarjonta vaihtelevat alueellisesti. Myös suunnittelualan paikoissa tarjontaa olisi selvästi Uudellamaalla ja Keski-Suomessa, kun taas esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa tehtäviä haetaan aktiivisemmin suhteessa avoimiin paikkoihin, tiedotteessa kerrotaan.Tiedot perustuvat Oikotien työpaikkailmoituksiin ja Oikotien työpaikkoja listaavan hakukoneen käyttöön. Tarjontaa ja kysyntää verrataan kaikkien toimialojen keskiarvoon kyseisellä alueella.Oikotie on osa Sanoma-konsernia.