Lämpöpumppu, markiisi, kalvo... – miten koti kannattaa viilentää ja paljonko se maksaa?





Hinta: Ilmanvaihdon säädöstä hiukan lisää sähkökuluja.





Hinta: Halpoja sälekaihtimia ja kangasverhoja saa muutamalla kympillä, mutta tilauskaihtimet erikoismateriaaleineen ja asennuksineen maksavat sadoista euroista ylöspäin.





Nettikaupoissa ikkunamarkiiseja myydään halvimmillaan muutamalla satasella. Isommat terassimarkiisit maksavat materiaalista riippuen ja asennuksiin helposti tonnista ylöspäin.

Hinta: Korkean olohuoneen ikkunan suojakalvo asennuksineen esimerkiksi noin 1 500 euroa.





Hinta: Viilennys (ilmalämpöpumppu) noin 4–6 euroa vuorokaudelta, jos laite olisi päällä koko ajan.