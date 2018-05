Taloussanomat

Uusi tuulivoimapuisto Iihin – yhtiön mukaan ilman yhteiskunnan tukea

TuuliWatin mukaan hanke on kokoluokassaan ensimmäinen pohjoismainen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea.

Tuulivoimayhtiö TuuliWatti aikoo rakentaa viisi tuulivoimalaa Pohjois-Pohjanmaalle Iihin. Yhtiön mukaan hanke on kokoluokassaan ensimmäinen pohjoismainen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea.



Energiayhtiö St1:n ja S-ryhmän S-Voiman omistama TuuliWatti kertoo, että Iihin rakennettava uusi Viinamäen tuulipuisto on tuotannossa ensi vuonna.



Yhtiön mukaan tuulipuiston voimalat ovat tähän mennessä Pohjoismaiden korkeimpia. Tornin korkeus on 175 metriä ja niin sanottu pyyhkäisykorkeus 250 metriä.



TuuliWatti tuotti viime vuonna vajaan neljänneksen Suomen tuulisähköstä.