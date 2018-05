Talo maalattiin ja rapattiin vähän sinne päin, sitten yrittäjän kepulikonsti paljastui ja maalarit katosivat kuin turaus Saharaan

Taloussanomat

Talo maalattiin ja rapattiin vähän sinne päin, sitten yrittäjän kepulikonsti paljastui ja maalarit katosivat k

Maalari pani pensselit santaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kallis kattourakka epäonnistui täydellisesti

Laituriremontissa kelvoton idea