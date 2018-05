Taloussanomat

Kuluttajat hakevat Googlelta miljardien eurojen korvauksia yksityisyyden loukkauksista

Brittiläiset kuluttajat ovat haastaneet Googlen oikeuteen luvattomasta tiedonkeruusta. 4,4:ää miljoonaa iPhone-käyttäjää edustava ”Google You Owe Us” -ryhmä vaatii hakukoneyhtiöltä yhteensä 3,2 miljardin punnan (3,7 miljardia euroa) korvauksia.Ryhmän mukaan Google on kerännyt laittomasti ihmisten henkilötietoja ja seurannut käyttäjien selaushistoriaa kiertämällä iPhone-valmistaja Applen yksityisyysasetuksia.Vaikka lopullista vahingonkorvaussummaa ei ole vielä päätetty, oikeuden asiakirjojen mukaan ryhmä vaatii 750 punnan korvausta jokaiselle kantajalle.Googlen emoyhtiö Alphabet on kieltänyt syytökset ja vaatii, että asiaa ei käsitellä Lontoon oikeusistuimissa.Ryhmä hakee, että asia käsiteltäisiin oikeudessa joukkokanteena.