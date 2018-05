Taloussanomat

Hus aikoo myydä Töölön sairaalan asunnoiksi ja liikehuoneistoiksi

Hus-kuntayhtymä aikoo myydä Töölön sairaalan kiinteistön eläkevakuutusyhtiö Veritakselle. Kauppahinta on 64 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että alueelle rakennetaan muun muassa asuntoja ja liikehuoneistoja, tiedotteessa sanotaan.Töölön sairaalan vanha osa, entinen Suomen Punaisen Ristin sairaala, on suojeltu rakennus. Sen käyttöä voidaan Husin mukaan kuitenkin muuttaa niin, että rakennukseen voi tulla asuntoja ja liikehuoneistoja.Aiesopimuksen mukaan Hus maksaa sairaalan käytöstä vuokraa siihen asti, kunnes Siltasairaala valmistuu.Asiasta päättää Hus-kuntayhtymän valtuusto kesäkuussa.Hus ja Helsingin kaupunki ovat aloittaneet sairaala-alueen asemakaavamuutoksen suunnittelun. Sopimuksessa on ehto, jonka mukaan kauppahinta alenee, jos kaupunki ei hyväksy asemakaavamuutosta esitetyssä muodossa.