Nokia-puhelimia tekevä HMD Global keräsi 100 miljoonan dollarin lisärahoituksen

Nokia-merkkisiä puhelimia tekevä suomalainen HMD Global -yhtiö kertoo keränneensä eri sijoittajilta 100 miljoonaa dollaria lisärahoitusta.HMD Global kertoo tekevänsä rahoituksen avulla strategisia sijoituksia, jotka mahdollistavat liiketoiminnan nopean kasvun.Se suunnittelee Nokia-älypuhelinvalikoiman voimakasta kasvattamista ja myyntikanavansa koon kaksinkertaistamista strategisesti tärkeillä markkinoilla tänä vuonna.Rahoituskierrosta johti Genevessä sijaitseva Ginko Adventures, joka on osa Alpha Ginko Ltd:tä, ja kierrokseen osallistuivat DMJ Asia Investment Opportunity Limited ja FIH Mobile Ltd:n tytäryhtiö Wonderful Stars Pte. Ltd.HMD Global perustettiin joulukuussa 2016, ja se myi ensimmäisenä toimintavuonnaan yli 70 miljoonaa Nokia-puhelinta.Viime vuonna HMD Globalin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa, ja sen tilikauden tappio oli 65 miljoonaa euroa.Viime vuoden alun jälkeen yhtiö on esitellyt 16 uutta laitetta sekä solminut muun muassa pitkän aikavälin strategiset yhteistyösopimukset Nokian ja FIH:n kanssa.Mobile World Congressissa helmikuussa HMD Global kertoi, että siitä tulee Googlen pääkumppani sen Android One -lippulaivaohjelmassa.