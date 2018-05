Tutkimus paljastaa: Suomalaiset yritykset touhuavat digissä epäjohdonmukaisesti – kauppa laahaa pahiten perässä

Taloussanomat

Tutkimus paljastaa: Suomalaiset yritykset touhuavat digissä epäjohdonmukaisesti – kauppa laahaa pahiten peräss

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iloisia välähdyksiä on liian vähän





Kaupan ala tulee jälkijunassa

Jollei mikään muutu, ulkomaiset kaupat ottavat entistä isommat markkinaosuudet.