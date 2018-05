Taloussanomat

Yhä useampi asuu kerrostalossa – yksi syy yksinasumisen lisääntyminen

Kerrostaloissa asui 1,2 miljoonaa asuntokuntaa, mikä on lähes puolet kaikista Suomen asuntokunnista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerrostaloasuminen yleistyy myös lapsiperheissä

Kerrostaloissa asuvien määrä kasvoi viime vuonna selvästi nopeammin kuin muunlaisissa asunnoissa asuvien, Tilastokeskus kertoo.Vuonna 2017 kerrostaloissa asuvien määrä nousi 22 600 asuntokunnalla, kun pientaloissa asuvia asuntokuntia tuli lisää vain 1 400. Rivi- tai ketjutaloissa asujien määrä kasvoi 1 800 asuntokunnalla.Kerrostaloissa asui yhteensä 1,2 miljoonaa asuntokuntaa, mikä on lähes puolet kaikista Suomen asuntokunnista. Henkilömäärissä mitattuna kerrostalojen 1,9 miljoonaa asukasta kuitenkin häviävät pientalojen 2,7 miljoonalle asukkaalle.Tilastokeskuksen mukaan osasyy kerrostaloasumisen suosioon on yksinasumisen lisääntyminen: kolme viidestä yksinasujasta asuu kerrostalossa.Asumismuodoissa on paljon alueellista vaihtelua. Pääkaupunkiseudulla 57 prosenttia lapsiperheistä asuu kerrostalossa, kun taas muualla Suomessa pientalo oli yhä ylivoimaisesti suosituin valinta lapsiperheille: noin kaksi kolmesta lapsiperheestä asuu pientalossa.Pientaloiksi lasketaan omakotitalot, paritalot ja omakotitalot, joissa eri asuntokunnat asuvat eri kerroksissa.Vaikka lapsiperheiden kerrostaloasuminen yleistyy myös muutamissa muissa suurissa kaupungeissa, samalla tavalla asuu vain 19 prosenttia pääkaupunkiseudun ulkopuolisista lapsiperheistä.