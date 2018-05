Taloussanomat

Fedin Bullard: Koronnostoista ei pitäisi viestiä etukäteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin St. Louisin aluekeskuspankin johtajan James Bullardin mielestä Fedin ei pitäisi viestiä ohjauskoronnostosta usea vuosi etukäteen.Bullard puhui asiasta uutistoimisto Bloombergin radiohaastattelussa. Bullard ei ole Fedin avomarkkinakomitean äänestävä jäsen tänä vuonna.Bullard sanoi, että Fedin ohjauskorko on nyt lähellä neutraalia ja että on epätodennäköistä, että Yhdysvaltain talouskasvu ylittäisi nykyiset ennusteet.Keskuspankkiirin mukaan korkokäyrä on nyt ”mukavan kalteva”, eikä ole merkkejä käänteisen korkokäyrän vaarasta. Hänen mukaansa se on ollut hyvä merkki taantumasta 1950-luvulta alkaen.Hän sanoi, että on vaikeaa puolustaa ylikuumentuneen talouden historiaa ja katsoi, että globaalisti taloutta leimaa matala ja vakaa inflaatio.Myöhemmin Bullard sanoi tiedotustilaisuudessa, että lisäkoronnostot voivat painaa inflaatio-odotuksia.