Taloussanomat

Nuoripari luuli ostavansa 93 000 euron asunnon – ei ymmärtänyt yhtä kohtaa kauppakirjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putkiremonttikulut olivat yllätys

Käräjäoikeus: Välittäjä laiminlöi tiedonantovelvollisuutensa

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen

Ensiasunnon ostanut nuoripari teki asuntokaupat kaksiosta. Puolisen vuotta kului ja posti toi 20 000 euron laskun asunnossa tehdystä putkiremontista. Ostajat pitivät laskua virheenä.Pariskunta järkyttyi, sillä he eivät olleet ymmärtäneet mitä kauppakirjassa mainittu ”jyvitys” taloyhtiön putkiremontista edes tarkoitti.Käräjäoikeudessa nuoripari voitti riitansa, ja asunnon välittänyt yritys määrättiin alentamaan kauppahintaa 19 000 euroa.Turun hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen keskiviikkona ja nuorenparin on maksettava putkiremontin kustannukset. Päälle tulevat vielä kummankin osapuolen asianajokulut, noin 40 000 euroa.Kohtuuhintaiseksi koettu 93 000 euron kaksio tulikin putkiremontti- ja oikeudenkäyntikulujen jälkeen kalliiksi.20- ja 23-vuotiaat nuoret löysivät mieluisan 55-neliöisen kaksion, jonka velaton hinta, 93 000 euroa, oli sopiva heidän kukkarolleen. Kaupat tehtiin kolme vuotta sitten helmikuussa.Taloyhtiössä oli edellisen vuoden aikana tehty putkiremontti. Remontin kustannukset asuntoa kohti eivät olleet tuolloin vielä tarkalleen tiedossa.Ostotarjoukseen ja kauppakirjaan välitysliike oli merkinnyt, että ostaja on tietoinen asuntoon kohdistuvasta putkiremonttilainasta, joka jyvitetään asuntokohtaisesti kesällä 2015.Kun posti toi laskun, se oli ostajille sokki. Pariskunta ei olisi asuntoa ostanut, jos olisi tiennyt, mistä oli kyse ja nosti kanteen käräjäoikeudessa. Pariskunnan näkemys oli, että välittäjä ei ollut täyttänyt tiedonantovelvoitetta ja vaati noin 19 000 euron palautusta kauppahinnasta.Ostajat pitivät selvänä, että putkiremontti oli jo asunnon velattomassa hinnassa. Lisälasku nosti heidän mielestään asunnon neliöhinnan huomattavasti ylitse alueen hintatason.Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, että kauppahinnan päälle tulee vielä putkiremontista lasku. Ostajien näkemys oli, että heille ei ollut mainittu mitään asunnon velattoman hinnan päälle tulevasta kustannuksesta.Sekä välittäjä että kiinteistönvälitysyritys vaativat kanteen hylkäämistä.Käräjäoikeuden ratkaisusta käy ilmi, että nuoret ja kokemattomat ensiasunnon ostajat eivät edes ymmärtäneet mitä ”jyvitys” tarkoitti ja että he joutuisivat vielä myöhemmin maksamaan jotain.Velattoman hinnan he ymmärsivät ja siitä heidän mielestään oli koko ajan ollut puhe. He eivät olleet kertomansa mukaan missään vaiheessa kysyneet putkiremontista ja olivat sitä mieltä, ettei remonttilaskusta ollut puhetta.Käräjäoikeus uskoi nuorenparin näkemyksen asunnon velattomasta hinnasta ja siitä, että hinnan päälle ei tule enää muuta maksettavaa.Oikeus toteaa myös, että maininta putkiremontista on sekä ostotarjouksessa, myyntiesitteessä että kauppakirjassa.Oikeus piti kuitenkin myyntiesitettä epäselvänä ja kauppakirjaan kirjattua mainintaa jyvityksestä ”harvinaisen hyvin piilotettuna”.Käräjäoikeuden näkemys asuntokaupan solmimisesta oli, että välittäjä jätti selvittämättä ostajille vielä lankeavan laskun.Käräjäoikeudelle ei jäänyt pienintäkään epäselvyyttä siitä, etteivätkö nuoret ostajat pyyteettömästi uskoneet kauppakirjan kohtaa velattomasta hinnasta ja siten he täyttivät selonottovelvollisuutensa, mutta välittäjä laiminlöi oman tiedonantovelvollisuutensa.Käräjäoikeus määräsi myyjän palauttamaan hinnanalennuksensa 19 000 euroa. Myyjä ei tyytynyt ratkaisuun ja haki siihen muutosta Turun hovioikeudesta.Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja nuoripari joutuu tuoreen päätöksen mukaan maksamaan putkiremonttilaskun ja välittäjä ja kiinteistönvälitysliike vapautuivat kaikista korvauksista.Hovioikeuden mukaan kiinteistönvälittäjä oli jo ensimmäisessä tapaamisessa kertonut ostajille putkiremonttilainan jyvityksestä ja lainan suuruusluokasta.Tiedot lainasta olisi hovioikeuden mukaan voinut myyntiesitteessä tuoda esille kuitenkin informatiivisemmin tai kirjata asunnon ostotarjouslomakkeeseen selvemmin.Hovioikeus muistuttaa lisäksi, että selonottovelvollisten ostajien olisi pitänyt ennen kauppaa selvittää itselleen, mikä on kaupan kaikkien ehtojen hyväksymisen merkitys.Pariskunnan kustannuksia nostavat putkilaskun lisäksi vielä noin 40 000 euron asianajokulut.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta.