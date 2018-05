Taloussanomat

Verottaja muutti tietojärjestelmää: konkurssien määrä kasvoi 45,2 prosenttia

Vireille pantujen konkurssien määrä oli alkuvuonna 45,2 prosentin kasvussa. Taustalla on kuitenkin lähinnä verottajan tietojärjestelmän muutos.Tilastokeskuksen mukaan tammi–huhtikuussa pantiin vireille 942 konkurssia eli 293 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiyrityksissä oli kaikkiaan 4 679, mikä on 1 505 henkilöä enemmän kuin viime vuonna.Konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden alalla. Alalla pantiin vireille 296 konkurssia, mikä on 117 konkurssia enemmän kuin viime vuonna.Ryhmään kuuluvat muun muassa informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.Viime vuoden alussa vireille pantujen konkurssien määrä oli pienehkö, mikä johtui verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.Tämä johtui osittain verohallinnon tietojärjestelmämuutoksesta, jonka tuloksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien.Ero konkurssien määrässä kuitenkin pienenee ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Viime kuussa pantiin vireille enää 8,3 prosenttia enemmän konkursseja kuin vuotta aiemmin.