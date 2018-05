Taloussanomat

Mika Anttonen ei ole edes perheensä WhatsApp-ryhmässä – miksi johtajan pitäisi olla Twitterissä?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Twitterkin vaatii arvolupauksen

Somekohuihin mukaan vain harkitusti

Itsekäs piru vain stalkkaa Twitterissä