Taloussanomat

Opettajia kiusaavat oppilaat, vanhemmat ja työkaverit, osa väsyy täysin: ”Työttömyyskin on parempi vaihtoehto”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhemmat hyökii ja lapset haistattelee

Jouduin vanhemman tekemän tappouhkauksen vuoksi puolen vuoden sairauslomalle.

Resursointi ja johtaminen eivät toimi

Tuntuu, että tärkeimmäksi on nostettu kirjaaminen ja toiminnan näkyväksi tekeminen tavoilla, jotka eivät vanhempia edes kiinnosta.

Oppilaat ovat pääsääntöisesti huikeita