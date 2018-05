Taloussanomat

Outokumpu ostaa Fagersta Stainlessin valssilankatehtaan kokonaan itselleen

Teräsyhtiö Outokumpu ostaa Ruotsissa sijaitsevan Fagersta Stainlessin valssilankatehtaan kokonaan omistukseensa. Tällä hetkellä Fagersta Stainless on Outokummun ja Sandvik Materials Technologyn yhteisyritys, josta kumpikin omistaa 50 prosenttia.Kauppahinta on Outokummun tiedotteen mukaan 18 miljoonaa euroa. Kauppa toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että Outokummun omistusosuus nousee 90 prosenttiin kesäkuun lopussa ja 100 prosenttiin ensi vuoden lopussa.Fagersta Stainlessin kerrotaan olevan on ruostumattomien valssilankojen johtava valmistaja ja myyjä, jolla on globaali asiakaskunta.Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 150 miljoonaa euroa, ja se toimitti noin 52 000 tonnia ruostumatonta terästä.– Fagerstan tuotevalikoima täydentää hyvin Outokummun Britannian Sheffieldissä sijaitsevan valssilankatehtaan tuotantoa. Outokummun suunnitelmissa on kehittää molempia yksikköjä ja näin taata tuotteiden ja palveluiden tarjonta asiakkailleen ympäri maailman, tiedotteessa kerrotaan.Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten yrityskauppaehtojen täyttymistä.