Taloussanomat

Bensiinin hinta kiipeää taas – 1,60 euron raja on jo lähellä rikkoutumistaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Öljy on kallistunut kolmanneksen vuodessa

Euron vahvistuminen halventaa hintaa

Paikallinen kilpailu vaikuttaa