Taloussanomat

Lähi-idän jännitteet nostavat öljyn hintaa

Öljyn hinta on kallistumassa kohti toista peräkkäistä nousuviikkoa, kun Lähi-idän geopoliittiset jännitteet ovat kasvattaneet markkinoiden huolta öljyn tarjonnan supistumisesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy