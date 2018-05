Taloussanomat

Suomalaiskunnassa on tehty jo yli miljardi insuliinikynää – tarvetta 50 uudelle työntekijälle tänä vuonna

Amerikkalaisjätin pieni tehdas

Suomalaiseen tuotantoon voi luottaa





Kaikki kysyntä on annettua