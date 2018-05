Taloussanomat

Uusi laiva alkoi liikennöidä Suomesta Ruotsiin – paikkoja 554 matkustajalle

Tiistaista lähtien Suomesta on päässyt Ruotsiin uudella laivalla. Finnlines-varustamo toi Naantalista Ahvenanmaan Långnäsin kautta Ruotsin Kapellskäriin kulkevalle laivareitille uuden Star-luokan rahti-matkustaja-aluksen MS Finnswanin. Alus lähti ensimmäiselle matkalleen uudella reitillä tiistaina kello 11.00 Naantalin satamasta.MS Finnswan on rakennettu vuonna 2007 Italian Anconassa ja tähän saakka se on liikennöinyt pääasiallisesti Malmö-Travemünde-reitillä Nordlink-nimellä.Vuoden 2018 alussa Nordlink siirrettiin purjehtimaan Suomen lipun alle, ja se sai nimen MS Finnswan. Aluksen matkustajakapasiteetti on 554 matkustajaa ja sen lastikapasiteetti on 4 215 kaistametriä.Kevään aikana laivan matkustajatiloja on ehostettu merkittävästi matkustajaviihtyvyyden parantamiseksi.Matka Naantalista Kapellskäriin taittuu Saaristomeren ja Ahvenanmeren halki kahdeksassa tunnissa. MS Finnswanin ohella reitillä samaisella reitillä liikennöi myös Finnlines-varustamon toinen alus, vuonna 2000 valmistunut Clipper-luokan alus MS Finnfellow.