Taloussanomat

Taksi Helsinki ostaa Valopilkku-sovelluksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taksi Helsinki ostaa Taksiliiton Yrityspalvelulta Valopilkku-sovelluksen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Kaupasta on tehty esisopimus.Taksi Helsinki on taksien tilausvälitysyhtiö, joka toimii pääkaupunkiseudulla.Valopilkku siirtyy Taksi Helsingille heinäkuun alussa eli samaan aikaan, kun uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan. Taksi Helsinki kertoo kehittävänsä sovellusta, varsinkin sen maksuominaisuuksia, monipuolisemmaksi.Taksi Helsingin taksit ajavat tulevaisuudessa myös Valopilkulla tilattuja kyytejä Helsingissä. Teknisesti tämä on mahdollista lähipäivinä. Muilla paikkakunnilla Valopilkulla tilaaminen jatkuu entiseen tapaan.Valopilkku toimii yli 200 paikkakunnalla, Suomen lisäksi myös Tallinnassa ja Haaparannassa. Sovelluksella tilataan nyt noin 130 000 matkaa kuukaudessa.Taksiliiton Yrityspalvelu etsi Valopilkulle ostajaa tarjouskilpailulla.