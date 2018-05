Taloussanomat

Tällaisesta asumisesta suomalainen haaveilee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos suomalainen saisi valita mieleisensä asuinmuodon, hän asuisi omassa talossaan veden äärellä, kaupungin ja palveluiden lähellä ja puolison kanssa – tai perheen, jos sellainen on jo.Tärkein tekijä, joka saa kodin tuntumaan kodilta on suomalaiselle ”oma rauha”.Tulokset käyvät ilmi S-Pankin teettämästä kyselystä huhtikuussa. Siihen vastasi noin tuhat suomalaista.Omakotitaloasujista 32 prosenttia piti asuntoa unelmakotina, kerrostaloasukkaista alle viidennes. Vuokralla asuisi mieluiten noin viidesosa, ja omistus-, osaomistus- tai asumisoikeusasunnossa 67 prosenttia vastanneista.Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että nykyisessä kodissa on puutteita eikä se vastaa täysin asumistoiveita. Alle neljäsosa eli 23 prosenttia ajattelee asuvansa unelmiensa kodissa.Valtaosa suomalaisista haluaisi lisää asuin- ja säilytystilaa ja pintojen, keittiön ja kylpyhuoneen remontointitarpeita oli paljon. Kerrostaloissa tarvitaan lisätilaa, remontointia omakotitaloissa.Naiset haaveilevat miehiä enemmän sisustamisesta, remontoinnista ja paremmista liikenneyhteyksistä. Miehet haaveilevat nikkarointi- tai harrastustilasta sekä pihasta.Tutkimuksen perusteella suomalaisilla ei ole suurta kaipuuta kaupungista maaseudulle tai päinvastoin. Toisaalta maaseudun rauhassa jo asuvat ovat tyytyväisimpiä ja 84 prosenttia halusi asua maaseudulla.