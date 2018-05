Taloussanomat

Yli 1200 baarin lista: Katso oman kuntasi jatkoaika­ravintolat – lupia haettu ahkerasti

Mara: Moni hakee lupaa varmuuden vuoksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kaikille siitä ei tule bisnestä”