Pertti rakentaa mökkinsä kalliolle: jätevesijärjestelmän tieltä rouhittiin 500 kuutiota mursketta

Näin etenet projektissa fiksusti

1. Selvitä, voiko kiinteistön liittää viemäriverkkoon tai järjestää yhteisviemäröinti naapurien kanssa.



2. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen puhdistusjärjestelmään, hanki pätevä suunnittelija, joka tuntee kuntavaatimukset.



3. Halpa ostohinta voi ilahduttaa, mutta jos järjestelmä vaatii tulevaisuudessa materiaalien vaihtoa, kemikaaleja tai suuria huoltotöitä, vuosikustannukset voivat yllättää.



4. Jos kiinteistö sijaitsee enintään sadan metrin päässä järvestä, joesta, lammesta merestä tai pohjavesialueesta, vanha järjestelmä pitää uusia 31. lokakuuta 2019 mennessä.



5. Muutos ei koske ikävapautettujen mökkien asukkaita, eikä sellaisia rakennuksia, joissa on kantovesi ja kuivahuussi. Ikävapautus koskee ennen 9. maaliskuuta 1943 syntyneitä omakotiasukkaita.



6. Kun luvan on saanut rakennusvalvonnasta, pyydä tarjouksia ja vertaile. Selvitä naapuriyhteistyön mahdollisuus.



7. Dokumentoi työvaiheet ja kuvaa ne. Se auttaa, jos kiinteistöä myy, tai järjestelmää pitää uusia tai huoltaa.



8. Kiinteistökohtaisen puhdistamon huolto pitää miettiä etukäteen, jotta laite puhdistaa kunnolla. Selvitä sopivuus myyntiesitteitä tarkemmin.



9. Kunta voi myöntää poikkeuksen määräajasta, jos jätevesien määrä on huomattavan vähäinen tai kustannuksista tulee kohtuuttomia. Kuntapäätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.



10. Noin 200 kunnalla on paikallisiin ympäristöoloihin perustuvia määräyksiä.



Lähteet: Ympäristöministeriö, Ainoa Vesipalvelut, Matti Rautiainen / Savonlinnan kaupunki