Suomalaiset yritykset näkevät Venäjällä paikan iskeä – Valio uskoo etenkin proteiini­tuotteisiin

Vastauksena oma tuotanto

Idänkauppaa käyvien yritysten johtajien odotukset Venäjän talouskasvusta ovat voittopuolisesti heikentyneet, mutta samaan aikaan he luottavat omien liiketoimintojensa menestykseen.Ristiriita ilmenee Suomalais-Venäläisen kauppakamarin barometrista.– Kun on kriisi, silloin pitää iskeä, selittää terveysteknologiayritys Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine https://www.is.fi/haku/?query=ville+laine Lojer lisäsi resurssejaan Venäjällä, kun maan talous vajosi syvään taantumaan talouspakotteiden vuoksi. Viime vuonna Lojer nousi Venäjän suurimmaksi sairaalakalustojen tuojaksi.– Kriisi kääntyi meille plusmerkkiseksi, Laine painottaa.Venäjän talouskasvu on nyt sakkaamassa lyhyen nousun jälkeen. Barometri tehtiin maalis-huhtikuussa ennen Yhdysvaltain viimeisimpiä pakotteita, jotka sysäsivät ruplan jyrkkään syöksyyn. Ruplan kurssi on heikentynyt vuodessa 20 prosenttia.– Optimismi Venäjän talouden suhteen on hiipunut, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen https://www.is.fi/haku/?query=jaana+rekolainen summaa barometrin tuloksia.Enää alle puolet vastaajista odottaa Venäjän talouden kasvavan, kun viime syksynä talouskasvua ennakoi kaksi kolmannesta. Kuitenkin vain harva uskoo uuteen taantumaan.Vastapainoksi yli puolet arvioi, että heidän liiketoimintansa Venäjällä kasvaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sama pätee vientiin Venäjälle. Viennissä optimismi on jopa kasvanut viime syksyn mittauksesta.Investointien määrä on noussut korkeimmilleen sitten syksyn 2016. Investoinnit suuntautuvat kuitenkin tytäryhtiöihin, yhteisyrityksiin ja edustustoihin. Tuotannollisia investointeja on vähemmän.Jos rupla pysyy alhaalla, venäläisten kyky ostaa tuontitavaroita on heikkoa. Venäjän asettamat vastapakotteet suosivat kotimaista tuotantoa.Valion tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Mika Koskinen https://www.is.fi/haku/?query=mika+koskinen kertoo, että valuuttakurssien, kuluttajien luottamuksen ja elintarvikkeiden myynnin välillä on vahva yhteys Venäjällä.

Vaaleanpunaiset silmälasit muuttuivat hetkessä mustiksi, kun 95 prosenttia myynnistä katosi yhdessä yössä.

Etsitään alennuskampanjoista

– Vuonna 2014 näytti siltä, että vain taivas on kattona, mutta vaaleanpunaiset silmälasit muuttuivat hetkessä mustiksi, kun 95 prosenttia myynnistä katosi yhdessä yössä, Koskinen kuvailee.Valion vastaus kriisiin oli oman tuotannon rakentaminen Venäjälle. Koskisen mukaan tuotantoa kasvatettiin maltillisesti, jotta tuotteiden korkea laatu säilyisi.Valion Koskinen arvioi, että venäläiset kuluttajat ovat nyt aiempaa varovaisempia. He suosivat pienempiä pakkauskokoja. Halvempiin kauppojen omiin merkkeihin ei kuitenkaan vaihdeta mielellään, vaan alennuskampanjoista etsitään laatutuotteita.Hyvinvointituotteiden kuten proteiinivalmisteiden myynti on hänen mukaansa kovassa kasvussa.– Kun kysyntä räjähtää, näissä tuotteissa kannattaa olla mukana.