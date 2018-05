Taloussanomat

Omaisuusrikollinen on entistä useammin kypsässä iässä

Nuorten, 15–24-vuotiaiden osuus omaisuusrikoksista epäillyistä on laskenut ja yli 50-vuotiaiden noussut, kertoo Tilastokeskus.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutos selittyy ainakin osittain nuorten ikäluokkien pienenemisellä.Esimerkiksi 15–17-vuotiaiden osuus omaisuusrikoksista epäillyistä oli viime vuonna 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2006 oli 11,4 prosenttia. 50 vuotta täyttäneiden osuus epäillyistä oli viime vuonna 14,6 prosenttia ja kymmenkunta vuotta aiemmin 12,2 prosenttia.Yleisimmin omaisuusrikollinen on 30–39-vuotias.Nuorten osuus myös henkeen- ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa on ollut laskussa. Toisaalta alle 15-vuotiaiden osuudessa on ollut nousua.Tilastokeskuksen mukaan viranomaisten tietoon tuli viime vuonna kaikkiaan 861 900 rikosta ja rikkomusta, mikä oli 4,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.