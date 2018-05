Taloussanomat

Suomen Yrittäjät: Aktiivimallin merkitys jäänyt vähäiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On väärin sanoa, että ei ole mitään merkitystä, mutta merkitys on vähäinen.

”Liian aikaista tehdä johtopäätöksiä”

Alla olevalla ISTV:n videolla käydään läpi aktiivimallin pääkohdat. Juttu jatkuu videon alapuolella.

Kansalaisista yli puolet luopuisi