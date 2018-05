Taloussanomat

Useita hyviä tapoja munata työhaastattelu – katso vinkit

Työhaastattelu edessä?Jännittää.Koulutussivusto Studentum.fi on koonnut vinkkejä, jotka auttavat olemaan oikopäätä munaamatta, kun kerran on päässyt haastatteluun asti.Rautaisen nyrkkisäännön mukaan kannattaa pukeutua mielessään juuri se paikka, jota on hakemassa.Esimerkiksi lakifirmaan sisään havittelevan ei kannata keksiä, että erotunpa ”pukumiehistä ja pukunaisista” persoonallisella tavalla, kuten täysin kulahtaneilla farkuilla tai Thaimaan tuliaisina hankitulla hassunhauskalla norsupaidalla.Yhteenveto kuuluu näin: ”Pukeutuminen ei ole rakettitiedettä. Pukeudu työhaastatteluun niin kuin pukeutuisit ensimmäisenä päivänä töihin, ja pärjäät kyllä.”Ikinä ei kannata mennä hieltä tuoksuen työhaastatteluun, mutta ei myöskään lemuta kuin parfyymiosasto. Näiden ääripäiden väliltä löytyy tolkullinen lähestymistapa. Suihkunraikkaus toimii aina.Hyvä olisi sekä pestä että myös kuivattaa tukka, leikata kynnet ja nenäkarvat ja varata nenäliina ehkä vuotavaa nenää varten sekä poistaa mahdolliset koirankarvat ja kissankarvat vaatteista.Tupakan polttaminen juuri ennen haastattelua aiheuttaa hajuhaitan. Sitä ei suositella.Studentum.fi suhtautuu empien tatuointeihin ja lävistyksiin, ”vaikka niitä kohtaan ollaan nykyisin avoimempia kuin ehkä kaksikymmentä vuotta sitten”.Neuvo kuuluu: harkitse tatuointien piilottamista ja näkyvien lävistysten poistamista.Osa lävistyksistä voi luonnollisesti sijaita paikoissa, joita ei missään nimessä esitellä työhaastattelussa. Ne eivät ole ongelma.Tämä neuvo auttaa myös: ”Muutenkaan ei kannata pukeutua paljastavasti, joten osa tatuoinneista on todennäköisesti joka tapauksessa piilossa”.Aina voi myös kysyä suoraan, miten työpaikalla suhtaudutaan tatuointeihin. Samalla saattaa selvitä, ettei työpaikka ole oikea eikä hakija ole oikea eli hakija voi huoletta jatkaa matkaa.”Mikäli et halua peittää tatuointejasi ja työpaikka sitä vaatii, paikka ei todennäköisesti ole sinua varten”, Studentum.fi tiivistää.Ajattomat ja perinteiset asuvalinnat eivät koskaan jätä pulaa.Ajaton ei ole yhtä kuin vanha.Ei kannata laittaa ylle vanhaa 90-luvulta ostettua pukua, jota ei ole käyttänyt pitkään aikaan ja joka ei välttämättä mahdu enää kunnolla päälle ja joka tapauksessa näyttää vähän hassulta – ja vanhalta.Studentum.fi ei myöskään suosittele liiallista modernismia, kuten hervottomia Lady Gaga- inspiraatioita.Tässä jälleen yhteenveto: ”Oikeanlainen pukeutuminen osoittaa, että olet perehtynyt yritykseen ja kiinnostunut työpaikasta sekä valmis sopeutumaan työpaikan käytäntöihin. ”Yksityiskohdissa ei pidä hutiloida. Likaiset tai muuten sopimattomat lenkkarit saattavat pilata huolitellun kokonaisuuden.Aina kannattaa vilkaista peiliin ennen haastattelua, tarkistaa, että paidannapit ja housujen vetoketjut ovat kiinni eikä paita repsota housunkauluksesta.Jos hampaiden välissä on lounassalaattia, se on syytä poistaa sieltä.Huolimatta edellä annetuista vinkeistä, Studentum.fi kehottaa ehkä hiukan ristiriitaisesti laittamaan ylleen sellaiset vaatteet, joissa tuntee olonsa hyväksi ja itsevarmaksi ja menemään ”omana itsenään” työhaastatteluun.