Älypuhelinvalmistaja ZTE:tä uhkaa kriisi – taustalla Yhdysvaltojen vientikielto

Kiinalainen älylaitevalmistaja ZTE on joutunut kärsimään Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kiistelystä. Taustalla ovat Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamat kiellot yhtiön tarvitsemien amerikkalaisten sirujen ja komponenttien viennille.Ministeriön huhtikuun puolivälissä asettama seitsemän vuoden vientikielto johtuu syytteistä, joiden mukaan ZTE on vienyt tuotteitaan Iraniin ja Pohjois-Koreaan, jotka ovat sanktioiden piirissä.Kielto vaikeuttaa ZTE:n toimintaa, sillä arviolta neljäsosa yhtiön komponenteista on tullut Yhdysvalloista. Kiellon takia kaupankäynti ZTE:n osakkeilla on ollut keskeytyksissä Hongkongissa ja Shenzenissä 17. huhtikuuta lähtien.Standard & Poor’sin arvion mukaan ZTE:n riippuvuus amerikkalaisteknologiasta voi kutistaa yhtiön kassavirtaa ja herättää samalla kysymyksen, kuinka ZTE pystyy huolehtimaan velkasitoumuksistaan.Yhtiön vuonna 2014 ottaman 450 miljoonan dollarin lainan ehtoihin kuuluu, että ZTE voidaan julistaa maksukyvyttömäksi, jos sen osakkeen kaupankäynti on keskeytyksissä yli 14 kaupankäyntipäivää peräkkäin. Yhtiö on kuitenkin pyytänyt velkojiltaan takarajan lykkäämistä.