Suomalaisyhtiö kehittää ohjelmistoja kaukaisten aurinkokuntien tutkimukseen

Suomalaisyhtiö Space Systems Finland (SSF) kertoo saavansa keskeisen roolin avaruusohjelmistojen kehittäjänä Euroopan avaruusjärjestön Esan Plato-hankkeessa.Yhtiö on mukana Plato-satelliitin päähankkijaksi valitussa konsortiossa. SSF vastaa satelliitin päätietokoneen ohjelmistoista ja kehittää esimerkiksi ohjelmistoalustan.Konsortiota johtaa saksalainen OHB-System Ag partnereinaan ranskalainen Thales Alenia Space sekä sveitsiläinen RUAG. Hankkeen arvo on 297 miljoonaa euroa.Kotimaisen SSF:n työn osuus hankkeessa on yli 20 henkilötyövuotta. Yhtiön mukaan Plato on yksi merkittävimmistä Suomeen tulleista avaruustilauksista viime vuosina.Plato-hanke (Planetary Transits and Oscillations of stars) tutkii kaukaisia aurinkokuntia. Plato-satelliitista tulee avaruudessa sijaitseva automaattinen observatorio.