Taloussanomat

Suomalaisyritysten näkymät parantuneet – tilauskanta vahva, rekrytointiongelmat lisääntyivät

Suomalaisyritysten yleiset suhdannenäkymät ovat yleisesti suotuisat ja kuvan odotetaan hieman kirkastuvankin seuraavan puolen vuoden aikana, käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tänään julkistamasta huhtikuun suhdannebarometrista.Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku nousi huhtikuussa 18 pisteeseen tammikuun 17 pisteestä. Kyselyn perusteella tilauskanta on kasvanut, ja sen taso on selvästi yli normaalin. Kapasiteetin käyttöaste on noussut korkeaksi, sillä 88 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä, kun tammikuussa näin kertoi 80 prosenttia yrityksistä, EK kertoo tiedotteessaan.Rakentamisessa saldoluku painui -2:een tammikuun +4:stä. Myös rakentamisessa tilauskanta on yli normaalin.Palvelualoilla lukema nousi 17 pisteeseen 15 pisteestä.Työvoiman määrän kasvu jatkui teollisuudessa ja palveluissa, EK kertoo. Seuraaville kolmelle kuukaudelle ennustetaan kohtalaista henkilöstön kasvua kaikilla päätoimialoilla. Kannattavuuden odotetaan paranevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.Rekrytointiongelmat ovat EK:n mukaan lisääntyneet kaikilla toimialoilla. Koko elinkeinoelämän vastaajista 28 prosenttia koki rekrytointiongelmat kasvun esteeksi, kun tammikuussa näin sanoi 22 prosenttia vastaajista.EK julkaisee suhdannebarometrinsa julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa arvioita suhdannekehityksestä vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 251 yritystä, joilla on Suomessa lähes 260 000 työntekijää.